Эксперт по недвижимости Алексей Коваль в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что карантин очень изменил представление украинцев о рынке недвижимости.

«Раньше, когда мы вводили в эксплуатацию дома, одной из проблем было сохранение подлинности фасадов. Все постоянно занимались застеклением балконов. Сейчас пытаются сделать наоборот – очень большие террасы с доступом к свежему воздуху, и никто не хочет их застеклять, поскольку должен быть хоть какой-то кусочек воздуха на территории твоей квартиры», - говорит эксперт.

По его словам, сегодня очень большую популярность получают большие инфраструктурные комплексы, которые являются многофункциональными.

«Это принцип города в городе, где у тебя вся инфраструктура просто находится рядом. И кроме этого у тебя очень большие ландшафтные зоны, парки, возможно водоемы и прочее», - сказал Коваль.

Он отметил, что сейчас также начала развиваться загородная недвижимость, например, коттеджи.

«Сейчас в это время мы с вами не найдем даже в аренду хорошего коттеджа. Поскольку они уже давно все сданы. Многие игроки, которые занимались исключительно жилой недвижимостью, а именно квартирами, заходят уже играть на рынок загородных коттеджей. И будут выходить на рынок большие коттеджные комплексы по 10-30 га, где так же будет развита инфраструктура, но уже в контексте своего частного домика со своим каким-то небольшим земельным участком. Ну вот вроде того, что мы сейчас видим в Европе, в Америке», - резюмировал эксперт.

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