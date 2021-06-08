Многие люди, мечтающие избавиться от лишних килограммов, слышали о том, что включение в рацион таких продуктов, как сельдерей, капуста или грейпфрут буквально «сжигают» жир. Так ли это на самом деле?
На это вопрос специально для Сlutch ответила врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Ольга Безуглая.
«Капуста, сельдерей и грейпфрут не сжигают жир. Это продукты, которые имеют низкую калорийность, комплекс микроэлементов, клетчатку, витамины.
Я против вариаций по типу "каждый вечер ем грейпфрут и хочу похудеть». Используя моно-варианты любой из диет мы получаем только одну группу макро- и микронутриентов.
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Нашему организму рано или поздно это не понравится, поэтому очень важно, чтобы мы позаботились о том, чтобы наш рацион был разнообразным», - сообщила врач.