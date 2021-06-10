Менеджер артистов, организатор вечеринок Анна Салата в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказала, почему не хочет вступать в брак

«Если ты не выскочил замуж и не женился в 20-30 – тебе это уже нах*р не надо. Хорошее дело браком не назовут. Брак в классическом понимании – чьи-то носки, чьи-то трусы, завтрак… Я, например, стопроцентная сова, а если человек жаворонок? Вставать в 8 утра? Никогда и ни за что! Молчу уже о том, что роль женщины, так сказать… Даже в прогрессивных семьях очень часто «женщина должна быть на кухне» и все такое», - сказала Салата.

По ее словам, на сегодняшний день все больше и больше людей не хотят вступать в брак.

«Потому что мы смотрим на опыт наших родителей, которых учили «семья прежде всего». Просто вот так вот палками загоняли… «В смысле, тебе 20, женись! Как нет детей? Надо! Денег нет? Дал Бог зайку – даст и лужайку! Женитесь, женитесь!», - говорит организатор вечеринок.

Она добавила, что в советские времена многие родители били своих детей, ставили на колени на гречку – и это считалось нормальными методами воспитания.

«Если я решусь на этот шаг… Если я решусь испортить 9 месяцев своей жизни, пожертвовать своей свободой, своим материальным благополучием, то я за этого маленького человека готова буду расстрелять... Это будет самым ценным, что для меня есть. А наши родители рожали, потому что «надо», - резюмировала Салата.

Ранее Politeka сообщала, что Силантьева дала совет женщинам, которые страдают от домашнего насилия.

Также Politeka сообщала, что психолог рассказала, когда обращаться к психологу при депрессивных состояниях от COVID-19.