В своей п рограмме «Чаплыга. Без вопросов » политолог Михаил Чаплыга размышляет над проблемой нехватки рабочих мест для выпускников университетов. По его мнению, эту проблему поможет решить развитие промышленности.

Ведущий объясняет, что украинские университеты не могут выпускать специалистов на рынок труда, если государство просто не имеет промышленности, а та, что все же есть, не тяжелая.

«Не бывает магии простых решений – нам нужно выстраивать всю цепочку, нам нужно начинать с детского садика, со школы», - подчеркивает он. Итак, Чаплыга объясняет, что университеты должны отвечать тем запросам, которые дает рынок труда. В таком случае, говорит он, выпускники будут иметь рабочие места.

«Для того чтобы этот рынок труда был, нам необходимо развивать экономику и промышленность», - утверждает политолог. В то же время он считает университеты абсолютно ненужными в аграрной стране, которая не собирается развивать свою промышленность.

По словам Чаплыги, сегодня в Украине происходит сокращение промышленности из-за деиндустриализации. Как результат, говорит он, специалисты, которые только закончили обучение, просто не могут найти работу. Поэтому предложение эксперта состоит в том, чтобы наладить взаимодействие учебных заведений с рынком труда и развивать промышленность. Тогда, убежден он, в стране будут и рабочие места.

Напоминаем, Чаплыга заявил, что из-за деиндустриализации страны специалистам негде себя задействовать.