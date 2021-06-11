Политик и народный депутат VIII созыва Валерия Заружко в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской заявила, что в Украине низкий уровень политической культуры и когда она вырастет - произойдет смена элит.

“О государственнической позиции, которую мы с вами не наблюдаем. Для того чтобы ее наблюдать, нужно взращивать в обществе, как бы пафосно это не звучало, уровень политической культуры. Который, на сегодняшний день, у нас достаточно низкий. И, к сожалению, люди, отдавая свой голос на очередных выборах, не очень понимают последствия этого выбора. Начинать нужно с образования”, - сказала Валерия Заружко.

Она отметила, что ей бы очень хотелось, чтобы в школах появился предмет по политическому образованию, как в Соединенных Штатах Америки.

“Для того чтобы украинцы молодые, которые входят сейчас в этот возраст, в котором они могут выражать уже свою политическую волю и влиять на процессы в стране - понимали осознанно необходимость сделать свой выбор, а во вторых - понести потом ответственность за этот выбор. То есть, понять, какие последствия у этого выбора будут”, - добавила Заружко.

По ее словам, это позволит уменьшить количество людей, которые голосуют “по приколу” или портят бюллетени.

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“Чем быстрее у нас уровень политической культуры подрастет, когда люди будут понимать, что голосуя сегодня за гречку - сложно претендовать на то, что власть будет завтра заботиться о потребностях людей, а не о своих собственных. Вот тогда, наверное, у нас и произойдет вот эта мягкая смена элит. Которые будут уже настроены на то. Потому как на сегодняшний день у тех людей, которые попадают во власть даже с намерениями сделать что-то хорошее, очень быстро пропадает такое желание. Потому как, во-первых, они в меньшинстве, а во-вторых - они понимают, насколько тяжело идти против системы”, - отметила политик.

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