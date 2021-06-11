Верховную Раду разместили на Провалье, поэтому в Украине ничего не получается с политикой. Об этом и других историях Киева рассказала украинская писательница Лада Лузина в программе “Снежная лавина” со Снежаной Егоровой.

“Город наш очень старый. Ему больше 1500 лет. За это время он сам давно решил, что и где у него должно находиться. И если ты к нему не прислушиваешься, как большинство транзитных пассажиров, то он не будет тебе вредить, грозить проклятиями, ты не умрешь страшной смертью: у тебя просто ничего не получится. Лучший этому пример — это нынешняя улица Воздвиженская. Можно назвать ее новой легендой города Киева. Она получила за последние 10 лет негласное название “улица мертвых”, - сказала Лада Лузина.

Она отметила, что на Воздвиженский построили большой квартал, и продолжают его строить, но там никто не живет.

“В нижнем городе, а это как раз нижний город, никогда не жили богатые люди. По историческим раскопкам, по древнейшим названиям, улицы как там назывались: Гончары, Кожемяки. И жили там те самые гончары и кожемяки, и другие ремесленники. Мы их сейчас можем назвать людьми творческих профессий. Купцы, торговля, но никогда не жили князья. И вот когда в нижнем городе попытались построить город для богатых, для верхних — ничего не получилось. Потому что для власти предназначена верхняя часть, а нижняя часть для совсем другого типа людей, совсем другого типа жилья. Поэтому, квартиры для богатых там и не прижились”, - добавила Лузина.

По ее словам, Мариинский парк и Верховная Рада размещены в так называемом Провалье.

“Вот это же называют Печерские холмы. Печерский холм с Мариинским парком стоит над местностью, которая достаточно давно носит название Провалье. И вот само название Провалье объясняет, почему у нас в политике ничего не получается. Можно предположить, что все благие намерения проваливаются в тартарары”, - подчеркнула писательница.

Как сообщала Politeka, писательница Лузина объяснила, почему РФ зациклена на истории Руси: "Россия - дочка Украины”.

Также Politeka сообщала, что Квит отметил, что были такие идеи, что надо разогнать Национальную академию наук и поделить землю и имущество.