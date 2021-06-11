На чому тримається вітчизняна система освіти й науки та як її вберегти від знищення? Про це у черговому випуску програми «Ще не вмерла UA» Євгена Рибчинського розповів міністр освіти і науки (2014 – 2016 р.р.), експрезидент НУ «Києво-Могилянська академія» Сергій Квіт.

«Були такі ідеї, що треба розігнати Національну академію наук і поділити землю і майно. Якщо ми підемо цим шляхом, що трапиться? Все одно наша наука не провалюється повністю. Виходять публікації, які базуються на реальних дослідженнях. Ми не провалюємося, тому що ми все більше вмонтовуємось у міжнародну систему. Багато справжніх науковців однією ногою в нашому інституті, а другою – в якійсь дослідницькій інституції в Німеччині, Сполучених Штатах чи Франції. Якщо ми приберем їм місце, де стоїть їхня нога, тоді вони цю ногу поставлять у Сполучених Штатах і так далі», - констатує Квіт.

Він зазначає, що немає одного правильного рішення, потрібно шукати і знаходити компромісні варіанти.

«Якщо ви знайдете рішення, то всі питання будуть вирішені. Зовсім ні! Те, що робить наша держава неправильно, і досі це так – якщо наші політики навчилися говорити про важливість освіти і наукових досліджень, то вони так не думають і, тим більше, вони так не роблять. Це дуже серйозна справа», - каже він.

Нагадаємо, ринок би визначив, хто дійсно дає університетську освіту, яка необхідна державі, а хто просто грається в дипломи, - Ченцов.

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