В России настаивают на том, чтобы президент Украины Зеленский вёл переговоры с «народными республиками». Но нужно ли это самому Зеленскому?

Этот вопрос в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассматривает военный эксперт Юрий Кочевенко.

«Зеленскому ни в коем случае не следует встречаться с представителями «ЛДНР». На Донбассе нет никаких «представителей оккупированных территорий», а есть оккупационные администрации. Они управляются из Москвы, и это – главное. Любая форма диалога – это легитимация оккупационных администраций, которые пытаются предстать государственными образованиями. Но на самом деле их не существует, это просто марионетки», - убеждён эксперт.

Он напомнил, что история знает множество примеров того, как на оккупированных территориях создавали марионеточные квазигосударства.

«Например, во время Второй Мировой войны на оккупированной японцами территории Северного Китая существовало государство Маньчжоу-Го – оно даже было признано некоторыми странами. Но сути это не меняло, и все отлично понимали, что происходит на самом деле. Вот и здесь такой же пример. Россия постоянно создаёт своих марионеток, от Абхазии до Приднестровья. Вот и здесь не придумали ничего нового. Это всё – Кремль. В диалоге с «народными республиками» нет смысла, потому что эти люди ничего не решают», - говорит Юрий Кочевенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он призвал Украину рассчитывать только на собственные силы, не надеясь на встречу Байдена с Путиным .