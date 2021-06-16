Чем обусловлено создание в Украине единой структуры по профилактике экономических преступлений, и к каким последствиям это может привести?

Ситуацию в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» комментирует первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинского Совета бизнеса Михаил Непран.

«У новой структуры должны быть не карательные, а информационно-аналитические функции. Сейчас меняется концептуальный, мировоззренческий подход к работе бизнеса. Вы работаете, в это никто не вмешивается, никто вам не мешает, нет никаких внезапных, внеплановых проверок. Никто не собирает дань. Идея состояла в том, что ты легально ведёшь бизнес, в твою работу никто не вмешивается – но за тобой наблюдают. Идёт информационно-аналитическое наблюдение. А если видят, что ты влез во что-то нехорошее – вот тогда уже обнажают карающий меч закона, не раньше», - рассказывает эксперт.

Для примера он рассказал о своём коллеге, который уже много лет ведёт бизнес в Великобритании. По его словам, за все эти годы его ни разу не проверяли, но с самого начала предупредили: если проверка будет, и она выявит какие-то нарушения, то бизнесу придёт конец.

«Действует уведомительный принцип: вы берёте на себя обязательства честно работать и платить налоги, а государство не вмешивается в дело. В Украине идея создания такого органа существовала много лет, и надо отдать должное команде Зеленского: она сдвинула дело с мёртвой точки», - говорит Михаил Непран.

Ранее, как сообщает Politeka, он прокомментировал запрет в Украине ряда товаров из России.

Также Непран выразил надежду на скорое принятие закона о транспорте.