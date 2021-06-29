Социальные сети обрушивают на человека всё больше и больше информации. Можно ли будет в дальнейшем отдохнуть от информационного выгорания? Эту проблему в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассматривает мыслитель и общественный деятель, философ, футуролог и юрист Алексей Толкачёв.

«Возможность отключиться от социальных сетей всегда останется, если только не будет заговора какой-то всемирной корпорации. Пока что мы движемся к разнообразию, поэтому наряду с соцсетями есть огромное количество духовных учений, литературы, медитативных практик. Есть и красивые парки. В большинстве наших городов, выйдя погулять, мы обнаружим такой парк. Когда-то они были доступны королям и знати, а сейчас – всем. Вот и способ отдыхать: выходить и соприкасаться с чем-то реальным. Нас постоянно заваливают новостями о чём-то таком, что происходит далеко и нас не касается, но мы из-за этого волнуемся. От этого нужно периодически отключаться и ощущать что-то такое, что находится рядом с нами», - говорит футуролог.

Он призывает почаще вспоминать о существовании реальных людей, реальных цветов и реальных облаков.

«Это и есть путь отдыха. Нужно чередовать периоды интеллектуальной нагрузки и эмоциональной разгрузки. Как – это подскажут психологи, а духовных учений и практик уже сейчас есть множество», - напоминает Алексей Толкачёв.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал об украинском беспилотном летательном аппарате ACE ONE.

Также Толкачёв отметил, что Россия не намерена инвестировать в «народные республики», как и присоединять их к себе.



