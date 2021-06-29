Футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, почему родители должны заниматься сексуальным воспитанием детей.

“Многие родители не готовы. Дети готовы. У многих детей в 12-14 лет уже есть сексуальный опыт, причем, даже такой изощренный, о котором взрослые даже не подозревают… Родители довольно-таки часто не готовы воспринять такие вопросы детей. Не готовы воспринять раннее сексуальное созревание у детей. Не будем кривить душой, надо признать, что ученые-физиологи отмечают смещение возраста сексуального созревания у детей. Если раньше девочки начинали созревать в 12-13 лет, то сейчас это 10-11 лет”, - сказал Алексей Толкачев.

Он отметил, что это касается не только сексуальных позывов, но и скачка гормонов. Если в таком состоянии ребенка заставлять сидеть и выполнять задания, то это является насилием и приводит к зажатостям.

“Образование непременно необходимо начинать, должны его начинать родители. Родители должны посвящать ребенка в тему секса, потому что если родители этого не сделают сами, то ребенок узнает все в совершенно извращенной форме от сверстников, либо из интернета. На данный момент очень многие и дети, и взрослые, учатся сексу по порнографии. Общаясь с сексологами, я приходил тоже к пониманию… Что порнография не может и не должна быть путеводителем. Потому что все, что есть на экране, это снято не более чем для картинки”, - добавил Толкачев.

По его словам, часто родители оказываются неспособны поговорить на тему секса с детьми, поскольку сами имеют зажимы и комплексы.

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