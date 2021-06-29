Писатель и публицист Всеволод Непогодин в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, как работает сфера услуг в России, и чем она отличается от украинской.

Всеволод Непогодин рассказал, что российская сфера услуг работает иначе, чем в Украине. В том числе, это касается и банковской сферы.

“Я захотел к одной девушке-фотографу сходить. Слежу за ней по Instagram. Договорились, что пришлю ей 50% аванс. Я подхожу к терминалу, думаю как в “ПриватБанке” можно, номер карточки знаешь — вставляешь деньги. Ничего подобного. Получается, мне пришлось в "Сбербанке” РФ зарегистрировать карточку, самому ее получить, потом приложение "Сбербанк” онлайн, потом на свою карточку в терминале положить деньги, и через "Сбербанк” онлайн перевести деньги ей”, - сказал Непогодин.

Он отметил, что все это происходит из-за госконтроля и полного “огосударствления” всего.

“Росфинмониторинг каждую копейку граждан контролирует. Это государство тотального контроля, и жить там просто по этой причине невозможно. Такому человеку, тем более, как мне. Как одесситу, который привык, что все законы существуют только для того, чтобы их нарушать”, - добавил писатель.

По его словам, в России были и положительные моменты. Так, в Санкт-Петербурге хорошо развит общепит и дешевые заведения по типу пирожковых и пельменных, в которых сидит очень много пенсионеров.

“Власти Санкт-Петербурга, у них есть муниципальные надбавки к пенсии. И они подняли пенсионерам до такого уровня, чтобы бабушки могли спокойно не готовить, не мучиться, а пойти и хорошо покушать в столовую. Там хорошая еда, я люблю на завтрак, там, пирог с капустой, с курицей, с грибами… Они убивают тем самым двух зайцев: во-первых, это социальная поддержка пенсионеров, они могут не мучиться, не таскать, на базарах не выбирать, просто нормально поесть, и не заморачиваться с готовкой. А второй момент — тем же самым они увеличивают выручку у заведений пищевой промышленности”, - отметил Непогодин.

Как сообщала Politeka, Непогодин о поездке в Россию: Как будто попадаешь в фильм “Жмурки”.

Также Politeka сообщала, что Пендзин отметил, что пенсионер, получающий среднюю пенсию, не имеет средств, чтобы обеспечить свое физиологическое выживание.