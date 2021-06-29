В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» журналист и публицист Всеволод Непогодин рассказал о сложностях «русского мира», на которые он наткнулся во время своего путешествия в РФ.

Как рассказывает гость программы, первую ночь в России он буквально загулял, ведь этот приезд был сюрпризом на день рождение брата. На следующий день, отмечает он, пошел в уже знакомый для себя из прошлых путешествий отель, но в заселении ему отказали.

Непогодин объясняет, что заселение в отель должно происходить в тот же день, что и пересечение границы, потому что отель должен отправить данные иностранца в миграционную службу для регистрации. «Мне отказали, гостиница пустая... Вот такая российская бюрократия», - комментирует он ситуацию. В то же время журналист отмечает, что российский туризм переживает кризис, цены высокие, в гостинице никого нет, но его все равно не заселили из-за бюрократии.

Итак, он остался гостить у друзей и в теории должен был самостоятельно направить информацию миграционной службе, ведь правоохранители делают проверки, например, в метро. Тем не менее, как говорит Непогодин, он, как и многие другие приезжие, этого не сделал. Публицист объясняет, что при наличии паспорта болельщика документы обычно не проверяют, так как в FAN ID и так есть вся необходимая информация. «Если у тебя FAN ID, то проверять документы не будут, поэтому зачем эту регистрацию делать», - говорит гость программы.

Попутно Непогодин делится небольшой хитростью, которая поможет избежать нежелательных встреч с российскими правоохранителями. Он приобрел себе форму сборной Швеции в спортивном магазине, в общении использовал английский и показывал паспорт болельщика.

«А когда я по-русски обращался к милиционерам, стюардам, волонтерам – сразу бытовое хамство, «масочку наденьте» плюс еще проверяют каждый отсек моей сумки», - рассказывает журналист. Зато как к шведу к нему относились довольно гостеприимно.

В таком случае Непогодин удивляется, почему к русским в их же стране такое негативное отношение. «То есть англоязычным человеком в России сейчас быть комфортнее», - заключает он.

Напоминаем, Непогодин рассказал, как российские пограничники реагируют на украинцев.

Ранее Politeka сообщала о том, что Непогодин рассказал о переходе через российско-украинскую границу.