Сегодня у тепловой генерации нет средств для накопления угля, модернизации и подготовки к зиме. Нельзя так относиться к субъекту энергетики, на плечах которой (тепловой генерации – ред.) фактически стоит регулирование энергосистемы.



Об этом сегодня заявил экс-министр топлива и энергетики Юрий Продан во время конференции Energy Talk Show Electricity Market 2021.

По его словам, сегодня все вообще забыли, что есть ТЭЦ и ТЭС, ведь не выполняются даже те законодательно-нормативные акты, которые должны быть для поддержания тепловой генерации.



"Рынок сегодня несбалансирован ... и сегодня действительно стоит сверхугрозливая ситуация над тепловой генерацией", - отметил Продан.



По его убеждению, подобный звоночек уже прозвучал прошлой зимой, когда Украина не могла пройти осенне-зимний период.



"Есть ли сегодня средства у тепловой генерации для того, чтобы накопить уголь? Нет сегодня таких средств. Есть ли возможность привлечь кредиты? Нет кредитов. Есть ли возможность сегодня эффективно осуществить модернизацию и осуществить подготовку к зиме? Конечно, нет, и никто даже не знает, каким образом осуществляется эта подготовка, эти ремонты... Мне кажется, у нас в стране сейчас это никого не интересует. Пока мы не ощутим серьезные ограничения электрической энергии в зимний период, веерные отключения или еще что-то", - предостерег экс-чиновник.



Напомним, что долг «Укрэнерго» перед участниками балансирующего рынка достиг 13 млрд грн. Генерирующие компании подали судебные иски против "Укрэнерго" с требованием погасить эту задолженность, сложившуюся в течение 2019-2021 гг. Председатель правления НЭК Владимир Кудрицький обещал погасить долги перед генерацией до того, как начнут реализовываться судебные иски. Тем не менее, первые судебные заседания уже состоялись практически у всех участников рынка.



Ранее в министерстве энергетики назвали финансовую стабилизацию рынка электроэнергии необходимым условием стабильного отопительного сезона.



По мнению экспертов рынка, промедление с решением долгов угрожает сбалансированности и стабильности украинской энергосистемы, а также полноте и качеству запланированных производителями электроэнергии ремонтов оборудования.