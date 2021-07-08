В программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» футуролог Алексей Толкачев заявил, что в разводе нет ничего плохого, и объяснил, почему.

По поводу развода футуролог говорит так: «Скажем так: на свободу всех». Он понимает, что это довольно острая мысль, что может встретить сопротивление и критику, но все равно ее придерживается.

Толкачев признается, что он даже рад тому, что количество разводов растет, а также советует всем решаться на этот шаг, если они того хотят. «Значительно лучше принять это решение и выйти из отношений, чем дальше тянуть лямку жизни и оставаться в браке, как в тюрьме», - убежден он.

Эксперт объясняет, что иначе супруги остаются вместе, но они недовольны таким раскладом и находят причины друг в друге. Он рассказывает подробно, как это происходит: сначала один другого не может оставить, а потом начинает мстить за несчастную жизнь. «Тогда в семьях пропадает секс, пропадает нормальное общение, пропадает дружба… А все потому, что человек вовремя не отстоял свою зону комфорта», - рассуждает футуролог.

Также Толкачев отмечает, что дети в таких семьях постоянно наблюдают неправильную модель отношений родителей, а затем - перенимают ее. «Поэтому, то, что люди находят в себе силы разводиться, заканчивать определенный путь жизненный — я в определенной мере это приветствую», - утверждает эксперт.

С другой стороны, он выражает надежды на то, чтобы в мире появилось больше таких семей, которые никто не захочет покинуть.

Как сообщала Politeka, Толкачев рассказал, какими должны быть партнерские отношения.

Также Politeka писала о том, понадобится ли в обществе будущего штамп в паспорте о браке.



