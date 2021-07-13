Заместитель председателя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Владимир Павленко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал о законе об управлении стратегическими активами, который недавно приняла Верховная Рада.

«Активы, от деятельности которых зависит судьба отраслей, регионов, в целом государства... Управляющих на такие активы должен искать не АРМА, а Кабмин. И это правильно. Потому что это фикция, когда тендерный комитет из 8 человек должен самостоятельно решать, кто будет управлять такими гигантами как «Мотор Сич». То есть это должно быть решение государственное на уровне Кабмина», - говорит эксперт.

По его словам, после принятия этого закона все стратегические активы, которые попадают в АРМА, передают в Кабмин, чтобы он определил, кто будет управлять этим имуществом.

«Потом мы заключаем договор и осуществляется управление. И по таким стратегическим активам разблокировали управление корпоративными правами. То есть речь идет о том, что если, например, «Мотор Сич»... Мы передадим отбор управляющего на Кабмин, Кабмин его назначит, и управляющий сможет управлять этими акциями, не спрашивая разрешения владельца. И это важно», - сказал Павленко.

В то же время он подчеркнул, что владелец актива остается тот же – избирается лишь временный менеджер, который будет им управлять, пока действует арест.

«Если арест отменяется – мы все это возвращаем владельцам. Рано или поздно арест или отменится, или будет приговор. Если приговор оправдательный, то мы это отдаем. Если обвинительный, то это конфискация в доход государства. И тогда можно продавать», - резюмировал заместитель председателя АРМА.

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