Цена на электроэнергию на рынке в сутки до сих пор ниже себестоимости ее производства из-за манипуляций трейдеров-спекулянтов.

Об этом сообщила нардеп («Слуга народа») Людмила Буймистер.

"Спекуляции все еще продолжаются, что не позволяют цене вернуться хотя бы к уровню минимальной себестоимости. Как следствие - запасы угля на складах стремительно падают (минус 10% за последние две недели), а ремонтная кампания приостановлена», - сообщила нардеп на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что лишь первые шаги по очищению рынка от недобросовестный спекулянтов дали результат.

"Цена на рынке начала восстанавливаться лишь после того, как 40% спекулянтов получили «дефолтный» статус из-за отказа оплачивать «Энергоатому» купленную у него электроэнергию. Тот факт, что лишь три кризисных дня вызвали отказ по оплате за 40% контрактов свидетельствует о высокой спекулятивной составляющей и низком качестве контрагентов», - отметила Буймистер.

В первую очередь от этого страдают реальные производители, которые сегодня вынуждены полностью остановить подготовку к зиме.

«Это прямой результат бездействия регулятора НКРЭКУ, который почему-то продолжает защищать недобросовестных спекулянтов и посредников на рынке электрической энергии», - добавила нардеп.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки «Энергоатома» и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

Как следствие в начале июля из-за действий посредников и спекулянтов, цены на электроэнергию обвалились до исторического минимума. В результате остановила работу Славянская ТЭС, Киевская ТЭЦ-5 и Харьковская ТЭЦ-5.