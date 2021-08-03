В программе Снежаны Егоровой «Снежная Лавина» народный артист Украины, юморист, лауреат премии Аркадия Райкина Владимир Моисеенко рассказал, какие у него отношения со своими старшими детьми

Моисеенко имеет 18-летнего сына и 29-летнюю дочь. Как он рассказывает, сын решил пойти по стопам отца и сейчас учится на актерском факультете в Киевском национальном университете культуры. «Я максимум красноречия употребил, чтобы мои дети не шли в эту историю. Я делал все для того, чтобы отговорить. «Хочу!» и все», - отмечает артист.

Дочь Лизи, как рассказывает гость программы, сначала училась в Украине, а затем - в США. Ее специальность, говорит он, - кинорежиссура, она работала и в Украине, и за рубежом. Далее Моисеенко подробнее останавливается на характере своей дочери: она не идеализирует мир, скорее смотрит на него реально, но при этом умная и веселая.

Попутно артист рассказывает об одной из шуток Лизи, которую она написала в соцсети во время своего обучения в США.

«Люди, я вас поздравляю! Я вас не люблю». Вот такие у нее были шутки. Она прекрасно понимает, что мир не идеален, и не ходит в розовых очках», - говорит юморист.

Ведущая программы подняла тему замужества, но Моисеенко заявил, что не вмешивается в личную жизнь дочери и сейчас она замужем. Попутно он вспоминает слова Лизи: «Вот так и бывает, сначала ты шутишь с мужчины, а потом тебе раз – и 30 лет!». Острый ум, девочка начитанная, теперь на ее беду, получается. Она все ищет».

Как сообщала Politeka, Моисеенко рассказал, почему украинцы любят юмор-шоу.

Также Politeka писала о том, что Данилец рассказал, как подружился с Моисеенко и стал членом его семьи.