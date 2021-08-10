Лето в Украине будет становиться горячее, зимы теплеть, а снега станет еще меньше.

Через несколько десятков лет в Украине полностью исчезнет снежный покров, а взамен холоду придут тропические ночи.

Климатолог Светлана Краковская сделала такой прогноз в интервью изданию «Украинская правда».

По словам эксперта, в Украине климатическое лето наступает, когда средняя температура за сутки достигает 15 градусов. В соответствии с прогнозом Светланы Краковской, описанный период в нашей стране удлиниться до пяти месяцев, вместо привычных трех. При этом, на три месяца в году в Украину будут приходить тропические ночи. Тропической ночью климатолог назвала погоду, при которой температура в ночное время не падает ниже двадцати градусов.

Краковская напомнила, что когда-то в Украине подобное погодное явление практически не наблюдалось, за исключением некоторых крымских регионов. Несколько таких ночей в год могли пережить жители прибрежной зоны Черного и Азовского моря. Эксперт сообщила, что уже сегодня тропические ночи по нескольку недель наблюдают синоптики в Чернигове и Киеве.

В соответствии с прогнозом, жарких ночей в Украине с каждый сезоном будет все больше. К 2050 году тропические ночи на юге страны можно будет наблюдать больше месяца. Эксперт подсчитала, что к концу этого века описанное явление растянется на весь летний сезон.

Светлана Краковская также уверена, что в нашей стране постепенно уменьшится и количество снега. По мнению эксперта, при нынешнем уровне выбросов в атмосферу, снежный покров исчезнет к 2050 году. Снегопады не пропадут, но на дорогах они не смогут задерживаться.

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