Намерение правительства ввести новый акцизный налог для электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, является грубым нарушением действующего законодательства и международных обязательств Украины.
Об этом говорится в совместном заявлении директора Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУАЭ) Александры Гуменюк и главы Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрея Конеченкова во время рабочего совещания с председателем комитета Верховной рады по вопросам налоговой политики Даниилом Гетманцевым.
"Введение акцизного налога будет нарушением гарантий, предоставленных государством в статье 9-4 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии". Это ухудшит регуляторную среду для деятельности производителей электрической энергии с ВИЭ, поскольку приведет к увеличению размера налоговых обязательств, которые должны уплачиваться такими производителями «зеленой» энергии, и фактического изъятия части их дохода", - говорится в сообщении ЕУАЭ.
На рабочей встрече с депутатами налогового комитета ведущие ассоциации сектора возобновляемой энергетики выступили категорически против введения акциза на незаконного акциза на «зеленую» энергию в размере 3,2%.
Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли.
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Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, задолжав 18,4 млрд грн долга, что вредит партнерству Украины с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику.
Кроме того Кабинет министров планирует ввести акцизный сбор на «зеленую» энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.
Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами.