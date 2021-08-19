Как можно решить проблему кадров в украинской образовательной системе? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Станислав Николаенко.

«Когда я стал министром образования, у нас было 37 600 вакансий для учителей. А когда я сдал эту должность, вакансий было 376. За счёт чего удалось этого добиться? Мы за три года в три раза подняли зарплату учителям. Кроме того, есть проблема жилья для педагогов, и решить её можно тремя способами. Понятно, что на покупку квартиры учитель никогда не сможет накопить – таких денег и ректор не накопит. Мы решили, что учитель должен получить коммунальное жильё. Если семья более зажиточная, ей можно дать кредит на жильё без процентов – их погасит местный бюджет. Третий вариант – когда бюджет берёт на себя только половину процентов. И в учителя выстроилась очередь. В Киеве за год получали до двухсот квартир, а во всей стране – более 13 тысяч», - рассказывает гость программы.

По его мнению, и сейчас районный совет где-нибудь на Киевщине вполне способен купить два-три дома для учителей.

«Чтобы были учителя, должны быть условия для них. Нужно жильё, достойная заработная плата, надбавки к стипендии для студентов. А что теперь делает власть – не только нынешний президент, но и его предшественники? Стипендия у студента сейчас – 1300 гривен. Кто-то пробовал прожить в Киеве на такую сумму?», - спрашивает Станислав Николаенко.

Как сообщает Politeka , ранее бывший замминистра образования Роман Греба призвал власть не создавать новые университеты, а развивать те, которые уже есть.