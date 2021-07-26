Казахський економіст Рахімбек Абдрахманов в ефірі "Романенко Бесіди" з Юрієм Романенком розповів, як в Україні боротися з "грантоїдами".

"Чим більш освіченою буде нація, тим більшим буде той же самий індекс людського розвитку, який ООН рахує, чим більше буде фахівців, експертів різних в галузях — тим складніше ось цим випадковим людям, які нічого не знають, але тим не менш, намагаються на "хайпі" лобіювати або просувати різні теми, отримуючи гранти... Тим складніше їм буде просувати свій порядок", - сказав Рахімбек Абдрахманов.

Він зазначив, що як тільки освітня система України запрацює повною мірою і буде здатна відтворювати якісний людський капітал — вся ця проблема еволюційним чином розчинитися.

"Що таке держава? Це механізм, який, з одного боку, дозволяє відтворювати якісний людський капітал, а з іншого боку, дозволяє цей людський капітал використовувати максимально в цій же державі. Тобто, чим більше ми відтворюємо освічених і підготовлених фахівців, тим більше ми повинні працювати щодо того, щоб ці фахівці були забезпечені робочими місцями в різних галузях", - додав Абдрахманов.

За його словами, найперспективніша освітня система в Фінляндії. Вона допускає до школярів кращих з кращих і цінує педагогів.

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