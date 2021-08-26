В шести украинских областях уровень госпитализации людей с коронавирусом превышает пять процентов, а Черновицкая область оказалась в критическом положении.

Об этом заявил Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения KSE.

«Критическим регионом сейчас является Черновицкая область. Сейчас мы видим, что в два – три раза уровень госпитализаций в Черновицкой области превышает уровень госпитализации в других регионах», - отметил Ганиченко.

По его словам, более трети коронавирусных коек в этой области уже заняты и подключены к кислороду. Эксперт порекомендовал увеличить в регионе ковидные ресурсы. 25 августа на 100 тысяч жителей Черновицкой области заболеваемость достигла 83 человека. Коэффициент обнаружения случаев коронавируса составляет 6,8%. При этом, уровень госпитализаций на 100 тысяч жителей – 23,9%.

Эксперт добавил, что в шести регионах коэффициент обнаружения новых случаев коронавируса превысил 5%. Речь идет о Донецкой, Запорожской, Сумской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.

Эти регионы имеют самый высокий риск распространения вируса и потери контроля над ситуацией. Ганиченко пояснил, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ можно считать ситуацию контролируемой, только если упомянутый выше показатель не достигает отметки в пять процентов.

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