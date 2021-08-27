Интересный случай произошел на Ровенщине, где на днях на пороге собственного дома внезапно родила 17-летняя девушка

Так, 25 августа в 16.08 из села Губков на линию "103" поступил звонок от взволнованного мужчины, который сообщил, что его своячка (младшая сестра жены), кажется, родила ребенка. Случилось это возле дома, где она живет. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на официальную Фейсбук-страничку Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

В семье девушки даже не догадывались, что она в положении.

«Кажется, из семьи никто не знал о беременности», - уведомил родственник юной роженицы.

По предварительной информации, мать обнаружила свою дочь с новорожденным мальчиком на пороге дома и завела внутрь. По приезду бригады медиков, девушка с мальчиком находились в доме на кровати. Роженица отказывалась отвечать на вопросы медиков и разрешила только измерить себе пульс и давление.

После того, как врачи оценили состояние ребенка - поверхностное дыхание и синюшность указывали на то, что он недоношенный - было решено госпитализировать маму с малышом в больницу.

Сейчас они находятся в Ровенской областной клинической больнице.

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