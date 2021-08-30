Украинцам напомнили, в каких случаях они не смогут претендовать на субсидии

По последним данным, около 4,6 миллиона украинцев в этом году подали заявки на получение субсидий, сообщается в материале РБК-Украина. Как известно, подать такое заявление можно в любой момент, а если государственная помощь будет назначена не с начала отопительного сезона, а в промежуточный период, то при ее расчете будут учитываться доходы за два предыдущих квартала.

Ранее сообщалось, что уже в этом году украинских получателей субсидий ждут массовые проверки. Однако пока правительство решило отложить эту меру. Сейчас проверки перенесены на начало следующего года.

Также важно помнить о факторах, из-за которых человеку могут отказать в получении субсидии.

Так, не помощь от государства нельзя рассчитывать, если:

· площадь вашей квартиры больше 130 кв. м;

· площадь частного дома превышает 230 кв. м;

· у вас есть счет в банке на сумму более 100 тысяч гривен;

· у вас есть автомобиль, купленный менее 5 лет назад;

· если вы за последний год приобрели квартиру или автомобиль.

Напомним, субсидии станут меньше, Кабмин отменил важную льготу.

Как сообщала Politeka, у украинцев забирают квартиры и мебель: выяснилась причина и кому это грозит.

Также Politeka писала, что выплата субсидий по новым нормам, в Кабмине озвучили причину и что изменится.