Украинцам напомнили, в каких случаях они не смогут претендовать на субсидии
По последним данным, около 4,6 миллиона украинцев в этом году подали заявки на получение субсидий, сообщается в материале РБК-Украина. Как известно, подать такое заявление можно в любой момент, а если государственная помощь будет назначена не с начала отопительного сезона, а в промежуточный период, то при ее расчете будут учитываться доходы за два предыдущих квартала.
Ранее сообщалось, что уже в этом году украинских получателей субсидий ждут массовые проверки. Однако пока правительство решило отложить эту меру. Сейчас проверки перенесены на начало следующего года.
Также важно помнить о факторах, из-за которых человеку могут отказать в получении субсидии.
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Так, не помощь от государства нельзя рассчитывать, если:
· площадь вашей квартиры больше 130 кв. м;
· площадь частного дома превышает 230 кв. м;
· у вас есть счет в банке на сумму более 100 тысяч гривен;
· у вас есть автомобиль, купленный менее 5 лет назад;
· если вы за последний год приобрели квартиру или автомобиль.
Напомним, субсидии станут меньше, Кабмин отменил важную льготу.
Как сообщала Politeka, у украинцев забирают квартиры и мебель: выяснилась причина и кому это грозит.
Также Politeka писала, что выплата субсидий по новым нормам, в Кабмине озвучили причину и что изменится.