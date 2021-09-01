Гороскоп на сентябрь говорит о том, что наступает довольно сложный период

Возможны различные проблемы на работе, в личной жизни, со здоровьем. Астрологи назвали проблемы, с которыми могут столкнуться разные знаки Зодиака в первые дни сентября. Об этом пишет ТСН.

Рак

Для этих знаков Зодиака осень впринципе не самая лучшая и удачная пора, но в сентябре они станут ходячей неприятностью. Больше всего трудностей возникнет в общении с людьми, особенно близкими.

Нужно идти и проявлять инициативу в общении, чтобы избавить себя от большей части неприятностей.

Им стоит отказаться от алкоголя – он может вызвать психические расстройства. А лекарства могут вместо лечения старых заболеваний увеличить риск появления новых болячек.

Козерог

Неприятностям для этого знака Зодиака в сентябре не видно конца. Напряжение вырастет как дома так и на работе. Все будут пытаться вывести Козерогов из равновесия.

Самой сложной будет вторая половина месяца с 17 по 30 сентября. Лучшим лекарством окажется полноценный отдых – пассивный или активный. Занимайтесь спортом, гуляйте на свежем воздухе или поваляйтесь с любимым фильмом или книгой.

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