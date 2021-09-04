В Украине изменился размер выплат алиментов за счет увеличения прожиточного минимума

Для трудоспособных граждан прожиточный минимум с 1 июля 2021 года вырос до 2294 грн. Соответственно, растут и привязанные к этому показателю социальные пособия, выплаты, в том числе и алименты на детей.

Минюст напомнил, что же влияет на определение размера алиментов и какой размер алиментов нужно платить каждого месяца.

Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

По состоянию на 1 июля 2021 года этот размер составляет 1 006,50 грн (для детей до 6 лет) и 1255 грн (от 6 до 18 лет). Процесс изменения денежных поступлений происходит автоматически, без обращений в органы государственной исполнительной службы.

Если плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то по решению суда устанавливается минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Если алименты были установлены в добровольном порядке, то родителям необходимо внести соответствующие изменения в нотариально заверенный договор.

Если взаимное согласие между родителями не достигнуто по поводу изменения размера алиментов, то изменение их размера возможно только в судебном порядке.



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