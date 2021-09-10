В Украину на два дня вернется солнечная погода, а дождей не будет.
Об этом рассказала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
«Выходные! 11 – 12 сентября в Украине будет тепло. Температура воздуха в течение дня будет достигать от 22 до 26 градусов», - рассказала Диденко.
Она посоветовала украинцам не увлекаться летними вещами, поскольку раннее утро уже стало холодным, также, как вечер и ночь. Диденко сообщила, что в большинстве регионов нашей страны не будет дождей. Незначительные осадки могут затронуть Крым, Херсонскую область и Закарпатье. И то, лишь в воскресенье. На выходных в Киеве Наталья прогнозирует солнечную и сухую погоду с теплыми днями и утренней свежестью. Максимально в Киеве в субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до 23 – 25 градусов.
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Ранее мы сообщали, что в Украину придет бабье лето и принесет с собой резкое потепление. 10 сентября будет солнечная и жаркая погода. По словам синоптиков, тепло в ближайшие дни в нашу страну вернет поле атмосферного давления. 10 сентября может возникнуть небольшая облачность, но сильного ветра или осадков эксперты не прогнозируют. Температуры останутся достаточно низкими в темное время суток. В южных и центральных областях будет теплее всего, если учесть ночные температуры.
Напомним, что лето неожиданно вернется в Украину
Как сообщала Politeka, настоящее бабье лето врывается в Украину
Также Politeka писала, что потепление ворвется в Украину