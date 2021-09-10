Уже в октябре в Украине ожидается снег и заморозки

Как пишет Politeka.net, такой прогноз на второй месяц осени сделал народный синоптик Владимир Деркач в комментарии «Фактам». По его словам, уже в первой половине октября украинцев ждет неприятный сюрприз в виде дождей, но ситуацию исправит достаточно комфортная температура. А ко второй декаде месяца на территорию Украины обрушатся заморозки и выпадет первый снег.

Деркач отмечает, что во второй половине октября будут довольно холодные дни, а ночью – заморозки. Зато в начале месяца украинцев ждут довольно теплые дни, которые синоптик окрестил «бабьим летом».

Тем временем, на сайте Meteo.ua прогнозируют, что уже в начале октября на Украину обрушится мокрый снег. Ожидается, что снег придет в Украину 7-11 октября.

Добавим, что ранее синоптик Леонид Горбань прогнозировал ухудшение погодных условий уже в конце сентября. Ночные заморозки, по его словам, придут в Украину к середине октября.

Напомним, что лето ворвется в Украину, температура удивит: какой будет погода.

Как сообщала Politeka, лето с жарой вернется в украинскую область: синоптики обнадежили.

Также Politeka писала, что бабье лето уже на пути в Украину: синоптики рассказали, какой будет погода.