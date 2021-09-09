Погода в Україні обрадує раптовим потеплінням і сонячними днями
Як передає Politeka.net, четвер в Україні буде по-літньому теплим. Температура повітря підніметься у всіх без винятку регіонах.
Найтепліше 9 вересня буде в південних і центральних областях. Там температура підніметься до 22-25 градусів. У Києві вдень очікується 23-25 градусів. Ночі теж стануть більш теплими. Температура коливатиметься в межах 8-11 градусів.
У західних областях очікується комфортна тепла погода без опадів. Стовпчики термометра там прогріються до 21-24 градусів. При цьому в Закарпатській області очікується 23-25 градусів.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Пішла з життя знаменита радянська актриса: "Важко підібрати слова"
Україну потрясла загибель жінки і її дочки від рук 22-річного хлопця: "Забула закрити двері"
Шоптенко жорстко розкритикували після першого ефіру "Танців з зірками": "Невже немає нових і..."
Обірвалося життя знаменитої радянської співачки: "Вірус не вибирає, кого вразити"
На Сході в четвер температура коливатиметься від 20 до 24 градусів. Прохолодніше всього буде в Луганській області.
Зазначимо, що найближчим часом в Україні переважатиме тепла погода без дощів і температурних стрибків. Лише до 12-13 вересня з Півдня на територію України будуть насуватися дощі.
Додамо, що восени синоптики не прогнозують аномальних перепадів температури. Крім цього, очікується суха осінь без сюрпризів. Вже в жовтні в країні очікуються перші заморозки.
А ось зима, як запевняють синоптики, готує українцям багато сюрпризів у вигляді відлиг, і неприємні у вигляді сніжних буревіїв і сильних морозів.
Нагадаємо, що в Україні несподівано потеплішає: якої погоди чекати.
А ще Politeka повідомляла, що у Криму сталася катастрофа, зсув накрив відпочиваючих: подробиці.
Також Politeka писала, що потепління увірветься в Україну: якою буде температура в найближчі дні.