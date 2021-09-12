В очередной выходной в некоторых областях ожидается непогода
Синоптик Наталья Диденко дала подробный прогноз погоды на воскресенье, 12 сентября. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее сообщение в Фейсбук.
Так, по информации синоптика, 12 сентября в большинстве областей будет температура от 20 до 26 градусов тепла.
Пасмурная погода будет преобладать в южных регионах и в Закарпатье, также здесь ожидаются осадки.
В других регионах - солнечно с ясным небом. В частности, в Киеве погода будет теплая и солнечная - от +24 до +26 градусов.
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Ожидать похолодание стоит уже со вторника.
В конце Диденко призвала в теплые деньки "бабьего лета" встречаться и общаться, однако на отдыхе на природе стоит быть ответственным с кострами.
По информации Укргидрометцентра, снижение температуры воздуха, дожди и грозы ожидаются со второй половины недели.
Отметим, народный синоптик Леонид Горбань ранее предупредил, что похолодание стоит ожидать после 10 сентября. Так, днем воздух будет +18 градусов, а ночью - +5. Похолодание до +10 до +12 градусов ожидается к 20-ым числам, тогда также ожидаются дожди.
"Бабье лето" наступит и в середине октября. Температура должна прогреться до +20 градусов. Холодные дожди ожидаются после Дня защитника Украины, а в северных и восточных областях будут ночные заморозки.
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