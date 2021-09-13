Переход из зеленой зоны в желтую может произойти в ближайшие дни

В частности, карантин в Украине могут ужесточить уже на этой неделе и у страны есть вероятность войти в "желтую" зону ограничений.

Такое предупреждение сделал ведущий эксперт Минздрава в борьбе с коронавирусом Сергей Дубров на канале "Украина 24".

Не исключено, что на этой неделе страна действительно перейдет в желтую зону карантина, ведь уже большинство регионов по статистическим показателям соответствуют цвету желтой зоны.

По словам врача, сейчас весь мир переживает новую волну COVID-19 и Украина не исключение. Дубров отмечает, что в стране недостаточно вакцинированных людей, чтобы говорить о коллективном иммунитете.

Врач Сергей Дубров отмечает, если сравнивать с предыдущей волной, то рост есть немного медленнее. Это скорее всего связано с вакцинацией, с тем, что определенное количество людей переболело.

При этом подавляющее большинство заболевших имеют инфицирование мутировавшим "Дельта"-штаммом.

Напомним, что в Украине могут отменить масочный режим: главный санврач предупредил, когда это произойдет

Как сообщала Politeka, вспышка вируса на украинских курортах, в МОЗ сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети.