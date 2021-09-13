Переход из зеленой зоны в желтую может произойти в ближайшие дни
В частности, карантин в Украине могут ужесточить уже на этой неделе и у страны есть вероятность войти в "желтую" зону ограничений.
Такое предупреждение сделал ведущий эксперт Минздрава в борьбе с коронавирусом Сергей Дубров на канале "Украина 24".
Не исключено, что на этой неделе страна действительно перейдет в желтую зону карантина, ведь уже большинство регионов по статистическим показателям соответствуют цвету желтой зоны.
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По словам врача, сейчас весь мир переживает новую волну COVID-19 и Украина не исключение. Дубров отмечает, что в стране недостаточно вакцинированных людей, чтобы говорить о коллективном иммунитете.
Врач Сергей Дубров отмечает, если сравнивать с предыдущей волной, то рост есть немного медленнее. Это скорее всего связано с вакцинацией, с тем, что определенное количество людей переболело.
При этом подавляющее большинство заболевших имеют инфицирование мутировавшим "Дельта"-штаммом.
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