Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых середина сентября станет самым неудачным периодом

Ближайшие дни у некоторых знаков будут напряженными и суматошными. Могут быть споры, ссоры, упрямство и мелкие конфликты. Это все спровоцирует упадок сил и энергии.

Об этом сообщил портал SlovoFraza.

Телец

Финансовый успех Тельцов будет зависеть только от умения применять знания и креативности. Проблемы будут и со здоровьем. Потому астрологи советуют избегать больших нагрузок, так как восстановление сил будет идти довольно медленно. Умеренный спорт и прогулки помогут восстановить энергию.



Близнецы

Близнецам астрологи советуют не начинать новых дел и не менять работу, лучше сосредоточьтесь на насущных задачах. В ближайшие дни также стоит поменьше общаться с людьми. Есть риск, что они могут принести негатив. Отрицательные эмоции Близнецам сейчас противопоказаны, так как неделя и так будет не очень благоприятная.

Весы

Самыми опасными днями для Весов станут 15 и 16 сентября. Астрологи советуют этим знакам Зодиака правильно распределить свои силы и энергию, чтобы не истратить их на одно дело. И не забывать о полноценном отдыхе и расслаблении. Побудьте в спокойной атмосфере, в уединении и тишине.

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