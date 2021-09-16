Трем знакам Зодиака нужно быть крайне осторожными в октябре
Астрологи говорят, что в жизни представителей этих созвездий может начаться "черная полоса" в карьере, финансах, личной жизни. Второй месяц осени принесет ряд серьезных жизненных трудностей, несчастий и бед.
Об этом сообщается на портале Astrorok.
Близнецы
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Астрологи рекомендуют Близнецам не слишком бурно выражать эмоции, и стараться уходить от всех конфликтов в октябре. Также в октябре не исключены серьезные убытки, потому этому знаку Зодиака стоит следить за поступлением денег на счет.
Рак
Настоящая катастрофа ждет представителей этого знака Зодиака в личной жизни, а вот на работе все будет идти по плану и реализовывается моментально. Астрологи говорят, что все проблемы получится решить, если не опускать руки.
Скорпион
Многие Скорпионов в октябре 2021 года попадут в депрессию, если не прекратят ныть и переживать из-за пустяков. На долю Скорпиона в середине осени выпадет немало испытаний. Но если прислушиваться к интуиции и обращать внимание на знаки судьбы, то удастся выбраться из конфликтных ситуаций.
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