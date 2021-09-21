В Украине спасатели 21 сентября предупредили о наступлении заморозков.

Соответствующее сообщение распространили в пресс-службе главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Госслужбы, 22 сентября ночью, на территории западных регионов на почве ожидаются заморозки от нуля до минус трех градусов. 23 сентября они ожидаются в большей части областей Украины, кроме Закарпатья и востока.

В Госслужбе объявили первый желтый уровень опасности. В Киевской области также прогнозируют заморозки на почве с температурой от нуля до минус трех градусов. Они ожидаются 23 сентября, в ночное время суток.

Ранее мы сообщали, что резкое похолодание стремительно ворвется в нашу страну и принесет за собой заморозки. Несмотря на то, что в ближайшее время столбики термометров продолжат падение вплоть до отрицательных значений, синоптики прогнозируют, что в Украину еще вернется тепло. 21 сентября в нашей стране дневная температура удержится в границах от 7 до 12 градусов тепла. Исключением станет юго-восточная часть Украины. Там тепло удержится на отметке в 17 градусов. Небольшие дожди затронут Харьковскую область, а также север страны и центр. Дождей не будет в остальных регионах страны. В северной части ночные температуры опустятся до 4 – 7 градусов.

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