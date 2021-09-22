Популярная украинская певица Оля Полякова давно доказала поклонникам, что попала на сцену исключительно благодаря своему таланту
Певица гастролирует по Украине, снимает клипы и записывает хитовые композиции.
Полякова не раз говорила, что когда начинала карьеру певицы - не имела ни влиятельных связей, ни богатых родителей.
«Мои родители расстались, когда я еще была маленькой. Отец был алкоголиком. С ним невозможно было жить, поэтому мама ушла. Папа был очень талантливым, но слабым человеком», — говорит Оля.
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К слову, недавно Полякова была приглашенной судьей в шоу «Співають всі!», а в этот раз, несколько дней назад, Ольга стала приглашенной судьей на популярном шоу «Танцы со звездами».
Ранее артистка сама участвовала в проекте, а также была приглашенной судьей и ведущей балкона. Для нового эфира Полякова выбрала блестящее платье с внушительным декольте. Голову она украсила огромными перьями, которые сделали и без того высокую артистку еще выше.
Напомним, что Полякова устроила переполох на шоу «Співають всі!»: «Повеселила всех».
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