Популярная украинская певица Оля Полякова давно доказала поклонникам, что попала на сцену исключительно благодаря своему таланту

Певица гастролирует по Украине, снимает клипы и записывает хитовые композиции.

Полякова не раз говорила, что когда начинала карьеру певицы - не имела ни влиятельных связей, ни богатых родителей.

«Мои родители расстались, когда я еще была маленькой. Отец был алкоголиком. С ним невозможно было жить, поэтому мама ушла. Папа был очень талантливым, но слабым человеком», — говорит Оля.

К слову, недавно Полякова была приглашенной судьей в шоу «Співають всі!», а в этот раз, несколько дней назад, Ольга стала приглашенной судьей на популярном шоу «Танцы со звездами».

Ранее артистка сама участвовала в проекте, а также была приглашенной судьей и ведущей балкона. Для нового эфира Полякова выбрала блестящее платье с внушительным декольте. Голову она украсила огромными перьями, которые сделали и без того высокую артистку еще выше.

Напомним, что Полякова устроила переполох на шоу «Співають всі!»: «Повеселила всех».

Как сообщала Politeka, Полякова рассказала нюансы о работе с Винником: "Олег, зачем ты связался...".

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