Во Львовской области сотрудники агрофирмы залили химикатами поля местных жителей.

Об этом сообщили в Бродовском горсовете.

По данным источника, представители агрофирмы использовали дроны, чтобы обработать принадлежащие компании поля подсолнечника. При этом, отравляющее вещества попали на соседние частные поля. Жители заявили, что из-за этого у них погорел урожай, а также цветы, которые росли возле домов.

Люди пожаловались на произошедшее представителям городского совета. На полях началась проверка. Известно, что пострадавшими оказались люди, которые живут в селе Королевка. Бродовский горсовет поручил представителям Госпродпотребслужбы провести внеплановую проверку.

Прибывшие на место специалисты нашли на приусадебных участках и полях множество растений, которые получили химические ожоги. По данным экспертов, больше всего пострадала трава, заготовленная для будущего кормления животным, а также урожай кукурузы и капусты. Фитосанитарный инспектор заверил, что препарат не поступает в корень растений. Кроме того, находящиеся в нем опасные вещества должны утратить свои свойства через семь дней. Представители комиссии рассказали фермерам, каким образом нарушителей можно привлечь к ответственности.

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