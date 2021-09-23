В Днепре на левом берегу маршрутчик отказал пассажирке с инвалидностью в льготном проезде.

Об этом сообщает Vgorode.

Жительница Днепра Виталина Данилова сообщила, что скандал произошел 23 сентября, около 7.20, на улице Гуртова на территории АНД-района, недалеко от магазина под названием «Валентина». Виталина Данилова рассказала, что имеет инвалидность третьей группы из-за проблем со зрением. Она сделала попытку сесть в маршрутку №82 и проследовать до необходимой ей улицы, воспользовавшись положенным ей правом льготного проезда.

Водитель не впустил пассажирку в салон. Он сослался на то, что в маршрутке не осталось свободных мест, предусмотренных специально для льготников. Водитель остановился и отказался ехать дальше, пока женщина не покинет салон. По ее словам, он весьма настойчиво просил выйти.

"Выходите вам сказано", - настойчиво говорил водитель маршрутки.

Виталина Данилова рассказала, что мужчина попытался вытолкнуть ее из салона. Кроме того, он просил окружающих помочь ему это сделать. Женщина спросила, как зовут водителя, однако он ей не ответил. Журналисты попытались дозвониться к представителям компании, которая обслуживает указанный маршрут. Однако на звонок никто из представителей компании-перевозчика не ответил. В горсовете уточнили, что водитель получил выговор и он теперь будет работать на другом маршруте.

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