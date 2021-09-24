В днепровском вузе преподавательница обматерила студента, опоздавшего на пару, а также угрожала «умножением его на минус ноль».

Соответствующее видео появилось в YouTube.

Известно, что местом скандала стал Индустриальный колледж. Маты от преподавателя студент выслушал, опоздав на лекцию на три минуты.

За опоздание на лекцию на 3 минуты преподавательница учебного заведения обматерила студента. Из контекста беседы можно понять, что студент уже не в первый раз приходит на лекцию с опозданием. После того, как учащийся попал в аудиторию, преподавательница сразу же начала ему объяснять, насколько плохо опаздывать на ее занятия. При этом, она использовала весьма грубые выражения.

«Я больше повторять не буду. И предупреждать не буду, потому что я не Минздрав. Умножу на минус ноль», - сказала преподавательница.

Далее она предложила «колотить дешевые понты на районе», дополнив это матом. Студент опубликовал отснятое на телефон видео в социальных сетях. Вскоре он решил его удалить, но другие пользователи успели скопировать запись и сейчас она доступна на видеохостинге. Комментаторы ролика иронично подметили, что преподавателю удалось донести свою мысль на языке, который максимально понятен молодому поколению.

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