Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий
Погода в Украине 26 сентября может ухудшиться, на востоке, юге и в центральной части объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра будет достигать 20 м/с.
Об этом предупреждает ГСЧС Украины.
По данным Гидрометцентра, 26 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности — желтый).
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Кроме того, на реке Западный Буг во Львовской области ожидается подъем уровня воды на 0,1 — 0,3 м.
При этом в последний день недели в Украине днем ожидается от +14 до +23 градусов. Теплее всего в воскресенье будет на юге и западе страны. Дожди прогнозируются только в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, на остальной территории - без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут 8-13 градусов с отметкой "плюс".
Стоит отметить, что синоптики прогнозируют 27 сентября в Украине в общем солнечную, осеннюю погоду, которую принесет воздушная масса с территории Скандинавии.
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