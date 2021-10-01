Украинцы жалуются на резкое подорожание продуктов

Об этом стало известно благодаря сюжету "Факты ICTV".

Украинские супермаркеты будто соревнуются, у кого гречка дороже, и 40 гривен это только минимум, за который можно приобрести крупу.

В некоторых супермаркетах есть килограммовые упаковки за 97 гривен.

В Минстате говорят, что за год она подорожала на 14%, и одной из причин этому называют неурожай. Была сильная жара, поэтому часть зерна пустая.

Эксперт отмечает, что к сожалению, до конца года увидим еще одно повышение цен на хлеб и макаронные изделия.

К слову, за год цены на подсолнечное масло повысились на 80,3%, но это еще не конец

Цены на подсолнечное масло в Украине снова могут пойти вверх. В первую очередь это связано с погодными условиями. Этот фактор значительно влияет на повышение стоимости подсолнечника.

По словам экспертов, во всем виновата погода - рост цен на подсолнечник спровоцировала именно она. В Днепропетровской и Запорожской областях пришлось остановить кампанию по уборке подсолнечника.

Напомним, цены на молочку в Украине резко выросли, детали.

Как Politeka писала, что в Украине взлетели цены на подсолнечное масло, даже в Европе дешевле.

Также Politeka рассказывала, украинцам массово продают масло-подделку.