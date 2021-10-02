В Украине недавно отметили День учителя
По таком поводу в портале "Новини.Live" решили поделиться красноречивой инфографикой, в которой можно увидеть, сколько зарабатывают украинские учителя и их европейские коллеги.
Судя по данным, украинские учителя зарабатывают 210 долларов, то есть примерно 6 400 грн, в Сербии зарплата у преподавателей выше 630 долларов (19 400 грн), в Польше - 1200 (37 000 грн) , а в Германии учителя получают и вовсе космические суммы - 5800 (179 000 грн).
К слову, цены на продукты в октябре начнут стремительно расти
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Об этом рассказал экономический эксперт Олег Пендзин.
Подорожание будет спровоцировано высокими ценами на энергоносители, в частности, на газ.
По словам эксперта, ситуация прояснится уже к концу октября.
Кроме того, Пендзин считает, что продукты дешеветь не будут, ведь все заводы зависят от цен на энергоносители, а стоимость газа для промышленности в этом году бьет рекорды.
В холодные периоды года цена овощей 50-80% выше, чем летом. Например, повышение стоимости томатов началось еще в конце сентября, они подорожали почти в два раза.
Напомним, цены на молочку в Украине резко выросли, детали.
Как Politeka писала, что в Украине взлетели цены на подсолнечное масло, даже в Европе дешевле.
Также Politeka рассказывала, украинцам массово продают масло-подделку.