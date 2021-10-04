В начале недели украинцы смогут насладиться теплом и солнечной погодой, однако ночью возможны заморозки

Синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в Украине в понедельник, 4 октября. Согласно их прогнозу, Украину ждет теплый и солнечный день без осадков.

По всей стране ожидается небольшое потепление, вплоть до +21 градуса на самом западе. Синоптики отмечают, что такие температуры сохранятся в Украине в ближайшее время.

В то же время, ночью возможны заморозки, вплоть до -5 градусов воздуха. Украинцам стоит быть готовыми к аналогичным температурам в ближайшие три ночи.

4 октября в северных областях ночью столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов, а днем – от +11 до +14.

На западе ночью будет от 0 до +8 градусов, а днем – от +13 до +21. Теплее всего будет во Львовской и Закарпатской областях, где воздух прогреется до +20…+21 градуса.

В центральных областях ночью температура будет колебаться от +3 до +5 градусов, а днем – от +12 до +16.

На востоке ночью температура опустится до +3…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +11…+15.

На юге ночью ожидается от +3 до +9 градусов, а днем – от +14 до +17.

Синоптики отмечают, что такое тепло продержится в Украине примерно до 16 числа, после чего погода резко ухудшится, а температура пойдет на спад.

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