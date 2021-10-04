В начале недели украинцы смогут насладиться теплом и солнечной погодой, однако ночью возможны заморозки
Синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в Украине в понедельник, 4 октября. Согласно их прогнозу, Украину ждет теплый и солнечный день без осадков.
По всей стране ожидается небольшое потепление, вплоть до +21 градуса на самом западе. Синоптики отмечают, что такие температуры сохранятся в Украине в ближайшее время.
В то же время, ночью возможны заморозки, вплоть до -5 градусов воздуха. Украинцам стоит быть готовыми к аналогичным температурам в ближайшие три ночи.
4 октября в северных областях ночью столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов, а днем – от +11 до +14.
Внучка Софии Ротару в белом платье засветилась с женихом-миллионером из списка Forbes: кадры
Каникулы и дополнительные выходные: в МОН назвали, когда школьники будут отдыхать
Победителю "Голосу країни" Сасанчину резко стало плохо, приехала скорая: беременная невеста сообщила подробности
Ксения Мишина показала с кем живет после разрыва с Эллертом: "Я люблю тебя"
"Тайную супругу" Винника, о которой он умалчивает, засняли в европейском ресторане: как выглядит и отдыхает Таюне
На западе ночью будет от 0 до +8 градусов, а днем – от +13 до +21. Теплее всего будет во Львовской и Закарпатской областях, где воздух прогреется до +20…+21 градуса.
В центральных областях ночью температура будет колебаться от +3 до +5 градусов, а днем – от +12 до +16.
На востоке ночью температура опустится до +3…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +11…+15.
На юге ночью ожидается от +3 до +9 градусов, а днем – от +14 до +17.
Синоптики отмечают, что такое тепло продержится в Украине примерно до 16 числа, после чего погода резко ухудшится, а температура пойдет на спад.
Напомним, в Украине снова потеплеет, синоптики рассказали, как изменится погода.
Как сообщала Politeka, температура от +20 до -2 градусов испытает украинцев: каких сюрпризов ждать от погоды.
Также Politeka писала, что Украину разделит на две части погода от тепла до заморозков.