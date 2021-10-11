Астролог, таролог и психолог Розалия Романова объяснила, как влияет ретроградный Меркурий на человека и что нужно делать, чтобы не почувствовать на себе его неприятные последствия.

Об этом она рассказала в своем блоге.

Она привела аналогию, что Меркурий во влиянии на жизни человека подобен соседям, которые живут этажом выше. По ее словам, в то время, когда он нормальный, не ретроградный – он крутится туда, куда надо, и мы его не замечаем, как и соседей мы можем просто неделями не встречать и не слышать.

Но, отмечает Романова, в какой-то момент соседи начинают, например делать ремонт, или затопили, или у них появился музыкальный инструмент, который мешает своими звуками. Именно это, по словам астролога, можно сравнить с периодами ретроградного Меркурия, которые врываются в нашу жизнь.

«Что делать. С соседями теоретически можно все-таки договориться. С Меркурием тоже можно договориться. Но и Меркурий, и соседи, скорее всего, скажут: «Что такое? Крутимся, куда хотим, делаем, что хотим». В ретроградный период Меркурий начинает крутиться в другую сторону. Ретроградный Меркурий замедляет все процессы», - говорит Романова.

По словам астролога, влияние ретроградного Меркурия может отобразиться на наших планах и привычном графике жизни. Романова объяснила, что он делает так, что что-то идет не так, срываются встречи, случаются опоздания, сбои в графике транспорта и так далее.

«Два основных фактора, которые вносит ретроградный Меркурий в нашу жизнь – суматоха и неразбериха, замедление всех процессов – это уже как результат. Нужно свои планы облегчить. Заниматься только тем, чем вы занимаетесь каждый день. Можно смело спокойно продлевать дела, которые уже в запуске, не надо отменять – просто занимайтесь ими спокойно и давайте себе люфт, что что-то куда-то сдвинется или перенесется. В это время не нужно начинать никаких новых дел, не нужно инициировать новые идеи. Все новое нужно отложить», - объяснила Романова.

Как сообщала Politeka, астролог Пономаренко рассказала, каким будет октябрь для Украины.

Также Politeka писала о том, что астролог Росс рассказал, от чего стоит воздержаться во время ретроградного Меркурия.



