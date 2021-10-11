Всю ее жизнь изменить смог только один человек

Бывшая звезда группы "ВИА Гра", а нынче успешная сольная певица, дизайнер и начинающая актриса Надежда Мейхер сделала несколько интимных признаний.

В одном из интервью для Viva Надежда Мейхер рассуждала о материнстве, а также о том, каких мужчин она встречала на своем пути. Старшего сына Игоря певица родила от первого мужа Александра Лищенко, а в браке с бизнесменом Михаилом Уржумцевым у Надежды две дочери – Мария и Анна.

Был период в ее жизни, когда момент свободы и творческая реализация оказались для нее важнее семьи. Однако позже Надежда все же встретила свою судьбу - и вышла замуж. Все изменить смог только один человек, который и стал ее парой – бизнесмен Михаил Уржумцев.

А рождение старшей дочери Анны в 2012 году заставило певицу наконец покинуть "ВИА Гру", а еще через три года у супругов родилась вторая дочь – Мария. Надежда призналась, что не ожидала этого.

"Я не ожидала, что стану матерью троих детей. Я невероятно счастлива, но к этому я не готовилась. Не ожидала, что могу быть такой мамой, которая переживает иногда даже не туда, куда нужно. Мамой, которая так заботится", – прокомментировала знаменитость.

Напомним, что Мейхер в кожаном топе блестнула роскошным размером.

Как сообщала Politeka, Мейхер в кожаном наряде взбудоражила Сеть.

Также Politeka писала, что Мейхер очаровала видом на необычных фото.