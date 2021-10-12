В городе Глухове Сумской области в школе №3 одноклассники начали травить ученика - все из-за того, что мама второклассника отказалась покупать печатные тетради.
Самое интересное, что печатные материалы не обязательны. Историей поделилась мама мальчика Алиса Ковалева в Facebook-сообществе "Батьки SOS".
Сразу по трем предметам у Алисы начали просить купить печатные тетради. Женщина знает, что для Новой украинской школы печатные тетради не являются обязательными, а потому покупать их сыну не стала принципиально.
После этого все началось: сначала, пока весь класс работал на уроке с печатными тетрадями, ее сын просто сидел без дела. Потому женщина пошла к директору. Она рассказала, что это незаконно, и учительница дискриминирует ребенка по имущественному признаку и унижает из-за нарушения его образовательных прав. Ей дали обещание, что все будет в законных нормах и будет решено.
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Потом учительница подошла к вопросу с выдумкой и упорством. Начала вырывать из тетрадей цветные листья и раздавать детям, а вот сыну женщины она ксерила и давала черно-белую копию.
"Дети смеются с сына, говорят, что у них красивые листики, а у сына черно-белый, значит, мама его не любит, не купила ему хороший тетрадь", – отметила женщина.
Так начала делать и учительница английского языка. По словам мамы, учителя с ней обсуждать ситуацию не хотят и травят сына из-за личной неприязни к ней.
"Я вот и думаю, неужели ненависть лично ко мне сильнее у этих учителей, чем педагогическая этика? Ведь из таких вот вроде бы незначительных вещей и рождается буллинг в школе", – написала женщина.
Напомним, что школьников заставили копать картошку вместо уроков, разгорелся скандал.
Как сообщала Politeka, в украинской школе разразился скандал из-за туалета.
Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.