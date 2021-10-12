Астролог Альбина Пономаренко рассказала, на что особенно стоит обратить внимание в октябре и каким знакам зодиака.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Главные счастливчики этой осени - это Водолеи, которые родились с 10 по 18 февраля. Потому что сейчас Солнце идет по Весам и сейчас время гармонии и равновесия, которое просто витает в пространстве. Но дело в том, что сейчас Юпитер проходит знак зодиака Водолей и делает соединение с Солнцами в гороскопе. И это делает этих людей оптимистичными, радостными, широкими во взглядах и проявлениях. Это может быть связано с какими-то позитивными событиями в жизни человека», - рассказала она.

Пономаренко сказала, что Юпитер - это планета расширения, которую называют звездой королей и планетой большого счастья. Юпитер - это самая большая планета Солнечной системы, подчеркнула она, и в астрологии она дает возможность такого большого счастья. Однако для некоторых знаков зодиака, сообщила она, октябрь может стать проблемным по здоровью. Хочется их об этом предупредить, акцентировала она, чтобы они были более внимательны к себе и своим симптомам.

«Это Водолеи, которые родились с 24 по 31 января, Львы, рожденные с 28 июля по 4 августа, Скорпионы, рожденные с 28 октября по 4 ноября, Тельцы, рожденные с 25 апреля по 2 мая, Раки, рожденные с 26 июня по 3 июля и Девы, рожденные с 28 августа по 4 сентября. В чем здесь дело, Сатурн – планета сжатия и ограничения будет идти по их Солнцу или делать напряженный аспект к их Солнцу. А Солнце в гороскопе - это здоровье и жизненные силы. Психологически эти люди будут ощущать какую-то депрессию и будут склонны к таким состояниям, даже если по жизни они оптимисты», - резюмировала она.

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