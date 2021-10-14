Школьные каникулы могут продлить из-за роста заболеваемости коронавирусом, сейчас продолжается дискуссия, сколько времени на отдых предоставят ученикам.

Главный санврач Игорь Кузин в эфире Украинского радио ответил на вопрос о школьных каникулах, которые могут продлиться больше ранее определенного срока.

Так, каникулы могут продлить до трех-четырех недель, сейчас идет дискуссия по этому поводу, сообщает Суспільне.

Сейчас на стационарном лечении из-за ковида находятся 607 детей, что составляет 21% от количества коек для больных, которые выделили на педиатрическом направлении.

Санврач отметил, что дети лучше вовлекаются в эпидемический процесс, ведь большое количество классов закрывается после обнаружения случая коронавируса у ребенка или учителя. Целый класс считается контактным и закрывается на условный карантин.

Отметим, ранее Министерство здравоохранения предложило перенести начало осенних каникул с 25 на 18 октября.

По информации главы Минздрава Виктора Ляшко, ситуация с заболеваемостью школьников ухудшается с каждым днем - у сотен детей обнаруживают ковид и тысячи учеников отправляют на изоляцию вместе с учителями. Поэтому досрочное начало каникул должно повлиять на распространение болезни.

Напомним, что каникулы в украинских школах решили перенести

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