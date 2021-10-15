Украинская певица Ани Лорак, которая долгое время живет в РФ, заявила, что на нее сделали политический "заказ" и она вынуждена была покинуть нашу страну.

Об этом она рассказала журналистам "ЖВЛ".

Лорак рассказала, что ее якобы хотела убрать женщина, которая завидует ее успешной карьере.

"Когда началась массовая травля вашей любимой певицы, никто не встал на мою защиту и не сказал, что я украинка и пою для людей. Мне бы хотелось почувствовать себя девочкой, за которую заступился папа", – рассказала Ани.

"В этом интервью прослеживается, что Ани взяла на себя роль жертвы обстоятельств, и что держит обиду на украинцев, которые не защитили ее. Хотя на самом деле украинцы являются жертвами нападения России и многие из них держат обиду на Ани, что она не стала на их сторону и, как на тогда, будучи лидером мнений, не защитила их", " Мы - украинцы - ещё и виноваты остались... Вот это поворот! А вот возвращаться не надо. Свой выбор Вы уже сделали когда-то", - пишут украинцы в сети.

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