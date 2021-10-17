В ноябре 2021 года большинство украинцев будут отдыхать восемь дней, следующий месяц в отличие от октября не порадует дополнительными выходными

Тем не менее в ноябре не обойдется без праздников. О том какие важные даты ждут украинцев, сколько дней придется работать, читайте ниже.

погода осень

Интересно, что в Украине обычно всего четыре месяца без дополнительных выходных, и ноябрь является одним из таких. Также это февраль, июль и сентябрь. Иногда к ним присоединяется и апрель, это происходит когда Пасха поздняя и отмечается в мае.

В ноябре будет 30 календарных дней, из которых 22 - рабочих и 8 выходных. Дополнительные дни для отдыха в этом месяце не предусматриваются.

Популярные статьи сейчас

Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"

Молодая жена Комарова из «Мир наизнанку» неожиданно обратилась к украинцам: "Бросайте его скорей"

Трагедия в Киеве, грузовик сбил известного историка и его друга: не дожил до своего 25-летия

Lida Lee не смогла расстаться со своим партнером после вылета из шоу: "Нужно признаться вам..."

Эллерт и Мишина сделали для своих фанатов печальное объявление: "Мы решили..."
Показать еще

Выходными в последний месяц осени будут: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

погода, осень, тепло

Среди важных дат ноября можно выделить:

6 ноября - Димитриевская родительская суббота;

9 ноября - Дeнь украинской письменности и языка;

17 ноября - Международный день студентов;

27 ноября - День памяти жертв голодоморов;

28 ноября - Начало Рождественского поста.

Напомним про каникулы в школах и дополнительные выходные: одесситам сообщили, когда дети будут отдыхать

Как сообщала Politeka, названы наиболее везучие знаки Зодиака в октябре: кого ждет удача в деньгах

Также Politeka писала про выходные на 8 марта и 1 мая, украинцам объяснили к чему готовиться: «Опираясь на общеевропейскую традицию…»