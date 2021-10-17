В ноябре 2021 года большинство украинцев будут отдыхать восемь дней, следующий месяц в отличие от октября не порадует дополнительными выходными
Тем не менее в ноябре не обойдется без праздников. О том какие важные даты ждут украинцев, сколько дней придется работать, читайте ниже.
Интересно, что в Украине обычно всего четыре месяца без дополнительных выходных, и ноябрь является одним из таких. Также это февраль, июль и сентябрь. Иногда к ним присоединяется и апрель, это происходит когда Пасха поздняя и отмечается в мае.
В ноябре будет 30 календарных дней, из которых 22 - рабочих и 8 выходных. Дополнительные дни для отдыха в этом месяце не предусматриваются.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Молодая жена Комарова из «Мир наизнанку» неожиданно обратилась к украинцам: "Бросайте его скорей"
Трагедия в Киеве, грузовик сбил известного историка и его друга: не дожил до своего 25-летия
Lida Lee не смогла расстаться со своим партнером после вылета из шоу: "Нужно признаться вам..."
Эллерт и Мишина сделали для своих фанатов печальное объявление: "Мы решили..."
Выходными в последний месяц осени будут: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.
Среди важных дат ноября можно выделить:
6 ноября - Димитриевская родительская суббота;
9 ноября - Дeнь украинской письменности и языка;
17 ноября - Международный день студентов;
27 ноября - День памяти жертв голодоморов;
28 ноября - Начало Рождественского поста.
Напомним про каникулы в школах и дополнительные выходные: одесситам сообщили, когда дети будут отдыхать
Как сообщала Politeka, названы наиболее везучие знаки Зодиака в октябре: кого ждет удача в деньгах
Также Politeka писала про выходные на 8 марта и 1 мая, украинцам объяснили к чему готовиться: «Опираясь на общеевропейскую традицию…»